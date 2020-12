Liiga vara suletud siiber põhjustas ohtu

Alates 2022. aastast on vinguandur kohustuslik kõigis tahkekütusel töötavate kütteseadmetega – ahjude, kaminate, pliitidega kodudes. Päästeamet soovitab see aga paigaldada juba varem, et ära hoida ruumidesse imbuvast vingugaasist tekkivaid tõsiseid tervisehäireid või surma.