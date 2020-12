Haridusvaldkonna piirangud pikenevad

„Praeguste murettekitavate nakatumisnäitajate tõttu on otstarbekas piiranguid pikendada. Otsust toetas ka teadusnõukoda,“ sõnas haridus- ja teadusminister Jaak Aab. „Üldhariduskoolidel kestab enamasti 10. jaanuarini koolivaheaeg. Teistes haridusastmetes saab vajadusel tegevust korraldada distantsilt ja vastavalt valitsuse korraldusele lubatud eranditele,“ lisas ta.

„Oleme ministeeriumis ette valmistanud erinevad stsenaariumid, kuidas viiruse leviku tingimustes hariduselus edasi minna. Nende koostamisel on arvestatud sellega, et ettevaatusabinõud sõltuvad mitte ainult üleriigilistest, vaid ka piirkondlikest nakatumisnäitajatest.

Stsenaariumide rakendamise üle otsustamisel on jätkuvalt oluline roll nii Vabariigi Valitsusel, Terviseametil kui teadusnõukojal,“ selgitas minister.

Alates 28. detsembrist on Harjumaal ja Tallinnas keelatud sisetingimustes noorsootöö, huvitegevus ja -haridus, täienduskoolitus ja – õpe. Tegevusi võib läbi viia üksnes distantsilt. Välitingimustes on need lubatud kuni 10-liikmelistele rühmadele ja juhendajale. Lasteaiad ja lastehoiud jäävad avatuks. Samad reeglid kehtivad ka Ida-Virumaal.