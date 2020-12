Terviseameti peadirektor: tervishoiu hädaolukord on kulminatsioonis

Lanno sõnul on ka arstide nakatumine viinud haiglad kreeni. "Iga inimese asemele tuleb leida uus, kuid see pole nii edasi minnes jätkusuutlik," nentis ta.

"Me ei saa haiglates sadade kaupa teha kohti juurde. Kõige kiiremini tõuseb nakatumine pealinnas. Kui mõelda siit edasi: kolm nädalat tagasi oli meil haiglas pea kaks korda vähema patsiente, ennustades kolme nädalat edasi, jõuame me numbrini 700 ja see on kriitiline piir. Sealt edasi on erakorraline abi ainus, mida on võimalik osutada," märkis Lanno.