Jumalateenistused tuleb pidada vähemalt pooltühjade saalidega

„Niisugune piirang on vajalik, et vähendada viiruse levimise riski jõulude ajal, kui on tavapärane, et kirikutes käib rohkem inimesi kui tavaliselt“, ütles rahvastikuminister Riina Solman.

Rahvastikuminister Riina Solmani sõnul on ta palunud kirikutel piiranguid arvestades hoida oma uksed külastajatele lahti pikema aja jooksul, hajutada teenistusi mitmele korrale päevas või ka kogu pühadeperiood peale, kutsuda inimesi üles enne teenistusi sinna registreeruma, et vältida olukorda, kus keegi ukse taha jääks.

Üle-Eestiline maksimaalse 50% nõue on olnud ka selguse huvides koguduste enda soov ja soovitus valitsusele. „Mul on hea meel, et usuühendused ja kogudused on olnud väga mõistavad ja teinud meiega koostööd, et tõepoolest nendes oludes piirangutest kinni pidada ja inimeste tervist kaitsta,“ ütles rahvastikuminister.