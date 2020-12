Millised on pühadeaja levinumad õnnetused?

„Talviste õnnetuste märksõnadeks on kindlasti tuli ja tulekahjud, sest lisaks hoogsale ahjukütmisele kujutavad ohtu ahju unustatud jõulupraad, küünalde ümber sätitud kergesti süttivad kaunistused ning aastavahetuse ilutulestik, mis taevalaotuse asemel nii mõnelgi korral hoopis kõrvalhoones oma lennu lõpetab,“ loetles Seesami varakindlustuse valdkonnajuht Kristel Kobi levinumaid pühadeaegseid õnnetusi.

Talvisel ajal põletatakse palju küünlaid, mis on ka hulga nukralt lõppevate õnnetuste peasüüdlasteks. Kindlustaja sõnul jäetakse pealtnäha ohutud õueküünlad terrassile või õue liialt majaseina või mõne muu süttiva materjali lähedusse ilma järelvalveta. Sama lugu on ka tuba ehtivate küünaldega, mille hooletu paigutamise tagajärjel paljud suured õnnetused alguse saavad.

„Hiljuti oli meie kahjukäsitlejate laual juhtum, kus inimene oli elutoa laual aluse peal küünlaid põletanud, kuid ühel hetkel kukkusid need laual asetsenud dekoratsioonide peale, misjärel viimased põlema süttisid. Õnneks inimene märkas tekkinud olukorda suhteliselt kiiresti ning proovis põlevad esemed aknast välja visata, kuid kuumuse tõttu kukkusid need käest elutoa parketile. Kuigi põlenud esemed kustutati, tekkisid põrandale, mööblile ja lauale põlemisjäljed. Suhteliselt õnnelikult lõppenud õnnetus päädis siiski enam kui 9000 euro suuruse kahjusummaga,“ rääkis Kobi.

Tulekahju põhjuseks ei pruugi kindlustuseksperdi sõnul aga alati lahtine tuli olla, sest ka näiteks elektriliste jõuluehete vigased juhtmed on need, millest igal aastal mõni tulekahju alguse saab. Kuna kuiv kuusk põleb kui säraküünal, siis ei jõua inimesed tihti õigel ajal reageerida ning põleng võtab sellistel juhtudel kiiresti suured mõõtmed.

Lisaks küünaldele on aasta lõpus suureks mureallikaks ka pürotehnika laialdane kasutamine. Igal aastal juhtub õnnetusi, kus rakett lendab vales suunas või plahvatab enneaegselt.

„Kahjuks käivad aastavahetusel liiga tihti kokku alkohol ja pürotehnika ning see ohtlik kombinatsioon on pahatihti süüdi selles, et rakett plahvatab inimese käes ning lõbusalt alanud pidu lõppeb kiirelt hoopis põletushaavadega haiglasse minekuga,“ selgitas kindlustaja pürotehnika ja alkoholi üheaegse kasutamise sobimatust.