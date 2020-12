Läti teatas 44 koroonasurmast ööpäeva jooksul

Ohvrid olid vanuses alates 35. eluaastast 100-105-aastasteni. Ühtekokku on Lätis koroona tõttu surnud 559 inimest. Laupäeval tehtud 5054 koroonatestist andis positiivse tulemuse 511 ehk 10,1 protsenti.

Leedus lisandus viimase ööpäevaga 1668 uut koroonanakkuse juhtu, Covid-19 tagajärjel suri 26 inimest. Ühtekokku on Covid-19 tõttu surnud 1254 inimest, veel 622 koroonahaiget on surnud teistel põhjustel. Leedus on tehtud 1,58 miljonit koroonatesti.