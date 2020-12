«Kuulsime, et suurte kogemustega ja haridusjuhtide seas hinnatud valla haridus­spetsialist lahkub töölt ning pole teada, kes on uus valla kultuuri- ja haridusteenistuse juhataja või millal ta tööle asub. Praegu jääb mulje, et meie haridusvaldkond jääb täielikult kureerimata ja seda nii kriitilisel ajal, mil peame tegelema distantsõppega ja viirusest tulenevate piirangutega ning haridusasutuste järgmise aasta eelarvetega,» rääkis ta muu hulgas.