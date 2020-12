KIRI: Minevikku väärtustamata ohustame iseenda tulevikku

Jumala Poeg võis kord öelda Jeruusalemma templi kohta, et lammutage see suur pühamu ja ta püstitab selle kolme päevaga uuesti. Kristus pidas silmas seda, et tema ise on tõeline igavene tempel. Oma ütluse pärast mõisteti ta ristisurma. Tegelikult oli temalgi valus püha hoone hilisema purunemise pärast. Tema pidas tähtsaks, et silmakirjalikud usuteenrid hoiaksid pühamus õiget moraalset puhtust ja korda.