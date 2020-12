Lõuna-Eestis oli pühade ajal 18 lähisuhtevägivalla juhtumit

"Kontrollisime ka kaubanduskeskusi ja kirikuid, kus kehtivad koroonaviiruse piirangud ehk 2+2 hajutatuse nõue ja maski kandmise kohustus. Pöörasime inimeste tähelepanu kehtivatele piirangutele ja selgitasime nende olulisust. Hea meel on tõdeda, et enamik inimesi peab piirangutest kinni ja mõistab nende olulisust,» lausus Saarepuu.

Pühad on lõppenud ja ees ootab aasta lõpp. Tõenäoliselt jätkub nii mõnelgi inimesel peomeeleolu ja sellega kaasnev alkoholi tarbimine. Seetõttu tuletab politsei meelde, et alkoholi tarvitades peab tundma enda piiri ja sellest ka kinni pidama. Arusaamatusi saab lahendada sõnajõuga, füüsilist vägivalda kasutamata. Juhul kui keegi märkab naabrite juures või mujalgi, et keegi võib olla ohus ja abi vajada, siis tuleb sellest kindlasti politseile teada anda, helistades hädaabi numbril 112. Igaühe heaolu on oluline ja märkamine võib päästa kellegi elu.