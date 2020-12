Vana-aastaõhtul on ilm rahulik ja soojapoolne

Ilmateenistuse teatel on ööl vastu teisipäeva pilves ilm. Paljudes kohtades sajab lund ja lörtsi, kohati tuiskab ning paiguti võib tulla ka vihma. Puhub kagutuul 5-12, puhanguti 15, saartel ja rannikul kuni 20 m/s. Õhutemperatuur on 0 kuni -3, saartel ja läänerannikul 0 kuni +4 kraadi.

Teisipäeva päeval on pilves ilm. Kohati sajab veidi, pärastlõunal jõuab Edela-Eestisse vihma- ja lörtsisadu, mis levib kirdesse ja läheb üle lumeks. Kohati tuiskab. Puhub valdavalt kagutuul 5-12, puhanguti kuni 15, saartel ja rannikul kuni 20 m/s. Õhtul tuul veidi nõrgeneb. Õhutemperatuur on 0 kuni -3, saartel ja läänerannikul 0 kuni +4 kraadi.

Kolmapäeva päeval on pilves selgimistega ilm. Pärastlõunal sajab mitmel pool lörtsi ja vihma. Puhub kagu- ja lõunatuul 5-11, rannikul puhanguti 15 m/s. Õhtul tuul nõrgeneb. Õhutemperatuur on -1 kuni +3 kraadi.

Neljapäeva öösel on pilves ilm. Mitmel pool sajab lund ja lörtsi ning kohati ka vihma. Puhub kagu- ja lõunatuul 3-9 m/s. Õhutemperatuur on -1 kuni +3 kraadi. Aasta viimasel päeval on pilves ilm. Kohati sajab lörtsi ja vihma. Puhub idakaaretuul 2-8 m/s. Õhutemperatuur on -1 kuni +3 kraadi.