Lapsed kippusid järvejääle

Päästjad kutsusid 50 meetri kauguselt lapsed tagasi kaldale. Päästjad selgitasid lastele ka heitlike ilmaoludega seotud jääohtusid.

Alates 15. detsembrist kehtib üle kogu Eesti siseveekogude jääle mineku keeld.

Jääkattele tohib minna alles siis, kui selle paksus on vähemalt kümme sentimeetrit. Läbi jää vajudes peab inimene arvestama sellega, et jääaluse vee temperatuur on kõigest paar kraadi üle nulli. Nii külmas vees peab täiskasvanud inimene vastu maksimaalselt kümme minutit, laps kaotab sellise temperatuuriga vees teadvuse veelgi varem.