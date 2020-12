Ritsu tänavad saavad korda

Vallavanem sõnas, et nimetatud tänavad on Ritsu elanikele ja ettevõtetele peamised liikumisteed ning need on pikka aega olnud väga halvas seisukorras.

«Eelmisel aastal korraldatud Tõrva valla rahuloluküsitlusest selgus, et teede halb seisukord on tõrvakate üks enim peavalu valmistavaid probleeme. Plaanitavate töödega saame vähemalt Ritsu inimeste teemurele leevendust. Anname endast parima, et ka teised valla teed saaksid sama saatuse osaliseks,» ütles Ruusmann.

Ehitustööd algavad uuel aastal ning kestavad kuus kuud.

Lepingu maksumus on 306 004,12 eurot, millest 200 000 taotles vallavalitsus juhtumipõhise toetusena majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumilt. Ülejäänud summa lisab juurde vald oma eelarvest.