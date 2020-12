«Eks ta on umbe suur tunnustus,» ütles napisõnaline kunstnik Lõuna-Eesti Postimehele.

Setomaal sündinud, Põlvas üles kasvanud ning pikema ringi järel Võrumaale elama asunud Kuusingu isikupärane graafika on lõppeval aastal leidnud koha koguni kolmes raamatus, tema töid on nõutud näitustele ning mees ise on ametis Võru loomekeskuses Liiva-ATE.