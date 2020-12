Vallavolikogu viimatisel erakorralisel istungil oli lisaks esimees Lennart Libale esitatud umbusaldusavaldusele päevakorras valla neljanda lisaeelarve vastuvõtmine. Suurimad muudatused olid seotud turupaviljoni ehituse ja Piiri tänava suurremondiga.

Opositsioonilise volikogu liikme Igor Taro sõnul tuli talle halva üllatusena, et riigieelarve lisarahastuse eest suure aplombiga ja Lõuna-Eesti Postimehes isegi eskiisiga reklaamitud Põlva turgu riigi rahasüsti toel ei ehitata. Paraku läks hange 2,7 korda kallimaks, kui vallavalitsuse spetsialistid prognoosisid.

Eriti pahandas rahvaesindajat asjaolu, et volikogu liikmetele saadetud variandis oli 278 000 eurot ette nähtud veel Põlva turule, kuid istungil kuvatud materjalis ilmus turu asemele juba Piiri tänava remont.

«Volinik Anti Rüütli küsimusele, miks polnud volikogu liikmetele muudatustega lisaeelarve eelnevalt välja saadetud, vaid volikogu pannakse otse istungil fakti ette, me mõistlikku selgitust ei saanud. Majanduskomisjoni esimees Leander Konks kinnitas, nagu ikka, et tema meelest on kõik täiesti sobivalt korraldatud ja lisaeelarve peaks vallavalitsuse pakutud kujul heaks kiitma. Ütleme nii, et sellist «kummitembeldamist» nägime lisaeelarvega esimest korda,» tõdes Taro.

Hange tuli tunnistada luhtunuks

Istungil lisaeelarve kohta selgitusi andnud vallavalitsuse finantsnõuniku Märt Eskori sõnutsi ei tulnud turupaviljoni esimesele hankele ühtegi pakkumist, teisele hankele laekunud pakkumine aga ületas 2,7 korda planeeritud maksumust, mistõttu hange tuligi tunnistada luhtunuks.

Kuna koroonainvesteeringute raha oli võimalik kasutada üksnes sellel aastal, sobiski asenduseks Piiri tänava uuendamine. «Kui algselt pidime Piiri tänava tegema valla enda eelarvest, siis nüüd teeme oma rahaga hoopis turupaviljoni. Lihtsalt rahastamisallikad vahetati omavahel. Igal juhul ei lükku turupaviljoni ehitus määramatusse kaugusse,» kinnitas finantsnõunik.

Vallavanem Georg Pelisaar täpsustas, et turu ehitajaga pidanuks riigi lisarahastuse puhul seatud tingimuste tõttu leping olema sõlmitud juba 29. detsembril, aga selleks kuupäevaks poleks seda enam kuidagi teha jõudnud. «Samal ajal oli meil Piiri tänava leping juba olemas.»

Ehitusvaldkonnaga tegelev abivallavanem Martti Rõigas aga lisas, et ministeeriumile sobisid koroonatoetuse eraldamiseks üksnes uued objektid, mis ei ole veel eelarves. «Sisuliselt on tegemist eelarveridade ümbertõstmisega,» leidis ka tema.

Vallavolikogu esimehe Lennart Liba kommentaar oli: «See, et turupaviljoni ehitus läks eelarvest erakorralisel istungil välja, ei tähenda, et seda ei tule. Koalitsioonis on nõnda kokku lepitud ja teeme selle ära vallaeelarvest. Lisaks korrastame turuplatsi ja parkla. Loodan, et kõik need arendused hakkavad maakonnakeskusele andma uut hingamist ja jumet.»

Viglaga vee peale joonistamine

Kuigi Igor Taro ei sea Piiri tänava remondi vajalikkust kahtluse alla, ei pea ta taolisi, enda sõnul fiktiivseid vangerdusi õigeks.

«Järjekordne rapsimine ja viimase hetke äpardumine toovad kaasa selle, et Põlva vald katsub kuidagi saadava raha ära kulutada, sest esialgne plaan oli läbi mõtlemata viglaga vee peale joonistatud. Ja nii on paljude vajalike investeerimisobjektidega läinud, et prognoositud maksumused pole ligilähedasedki eelarvetes planeeritule,» leidis rahvaesindaja.

«Võtame näiteks viimase uudise Põlva kultuurikeskuse liftihanke tulemustest. Lõuna-Eesti Postimees teatas, et hanke võitjaks kinnitati pakkumus summaga pisut üle 170 000 euro. Vaatasin aasta tagasi saadetud investeeringutabelist järele, et liftile oli planeeritud hoopis 80 000 eurot. Seega kas või ainult nende kahe näite puhul on Põlva vallavalitsuse eksimisruum investeeringute planeerimisel 2,13–2,7 korda!» rääkis Taro.

«Niisiis on eelarve planeerimine sellele vallavõimule väga iseäralik tegevus: saab volikogu liikmetele või rahvale lubada keskmiselt 2,5 korda rohkem asju ja siis tõdeda, et tegelikult lähevad need ikkagi rohkem maksma. Seejärel valida täitmiseks endale meeldivamad/kasulikumad ja ülejäänud lükata määramatusse tulevikku.»

Kogu kolmveerandmiljonilise riigitoetuse kasutamine on Taro hinnangul siiani käinud täiesti läbi mõtlemata. «Ka järvele tõmmatav tross (veelauakeskus – M. M.) läheb maksma uues variandis mitte ligemale 300 000 eurot, vaid ligi 460 000 eurot. Ja seda vahet ei kata ilmselgelt riigieelarve, vaid 146 000 eurot tuleb võtta valla rahast. Üks tänav tehakse küll korda, kuid selle summa on köömes võrreldes suurejooneliseks paisunud trossiprojektiga,» leidis rahvaesindaja, kes hääletas sellisel kujul lisaeelarve vastuvõtmise vastu.