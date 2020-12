Kolm päeva tukkus päike oma pesas, enne kui asus uuesti pikemaid ringe tegema. See kolm päeva on inimhingele müstiline ja veidi hirmutavgi, kuigi meil on astronoomide joonised ja valemid ning astroloogide ennustused. Esivanemate pärandist on meeles, et just talvisel pööripäeval tuleb leest võetud söetükiga märgistada ristikestega kõik uksed, aknad, luugid, et kaitsta halva eest oma elu. Elu aga on vanemas pärimuses rohkem kui inimelu, elu on pere koos loomade ja aia ning maa-metsaga.