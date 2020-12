Riigile kuuluv AS Hoolekandeteenused kavandab erihooldekodu Valgas aadressile Jaama puiestee 5. Jaama puiestee 7 asub ka perekeskuse Kurepesa asenduskodu peremaja.

Firma taotles vallalt projekteerimistingimusi, mille eelnõuga sai tutvuda 23. detsembrini. Et vastuväiteid ei tulnud, on valla sotsiaaltööteenistuse juhi Jüri Kõre sõnul lootust, et edasine ei tohiks kuigi keerukaks osutuda.