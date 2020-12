Koolidirektor lahkub murederohke ametiaja järel töölt

Ala põhikooli direktori ametikohta on pikalt saatnud sekeldused. 2016. aastal vabastas toonane Helme vallavalitsus ametist direktor Ants Piirsalu, kui järelevalvekomisjon leidis kooli õpilaskodu juhtimises puudusi. Uus direktor Ave Visor lahkus varsti töölt, tuues põhjuseks tervisemured ja pere ärakolimise Helme vallast. Eelnevalt oli küsimusi tekitanud, et Visor võttis majandusjuhatajaks abikaasa. 2017. aasta lõpust on kooli direktori kohusetäitja Ülle Taal, kes on ühtlasi lähedalasuva Ritsu lasteaia-algkooli direktor.