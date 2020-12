Olgugi et lõppeval erilisel aastal on viirusest tingituna olnud kõikjal ohtralt negatiivset, leidis küsitletute isiklikus elus aset palju rõõmustavat. Kes sai vanaisaks, kes õppis rohkem hindama aega ja suhteid lähedastega, kes sai ministrilt tänukirja, kes sai iga päev saunas käia, kes tegi suures koguses küttepuid. Veel jõuti tõdemuseni, et segastel asjadel on omadus ise paika loksuda.