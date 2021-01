Antsla tervisekeskuse kliendi test osutus valepositiivseks

Antsla tervisekeskuse tegevjuht Maret Hannus rääkis, et esmaspäeval viidi hooldekodu töötajate ja patsientide hulgas läbi laustestimine. Tulemused laekusid teisipäeval ja lõplikud vastused jõudsid tegevjuhini kolmapäeva hommikul.

Teisipäeval näitasid testide tulemused seda, et ükski töötaja polnud viirusega nakatunud ja kolmapäeva hommikul jõudnud lõpparuandest selgus, et ka ülejäänud kliendid jäid koroonaviirusest puutumata. «Töötajad said ise oma digiloost vaadata, aga klientide puhul tuli nimekiri mulle,» kommenteeris Hannus. Õnneks ei tuvastanud testid hooldeasutuse töötajate ja patsientide hulgas ühtegi koroonapositiivset.