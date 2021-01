Kagu-Eestis tehti aastaga tuleohutumaks ligi 50 kodu

2020. aasta lõpuperioodil käisid päästjad taas nõustamas kodudes, kus oli eelnevatel aastatel riigi toel küttekoldeid korda tehtud või uuendatud elektripaigaldisi. Põlvamaal külastati 25 projektis osalenut, kellest mitmed on jätkanud kodu ohutuse parandamist elektripaigaldise uuendustöödega. Vaid ühel juhul pidi nentima, et riigi rahaga tehtu on ainus muutus ning inimene omalt poolt lisaks ohutusse ei panustanud.