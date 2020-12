Amet: pürotehnika kasutamisel järgi ohutusnõudeid

«Kahjuks on pürotehniliste toodete müük eraisikute poolt tänavu sotsiaalmeedias üsna aktiivne, kuigi see on keelatud tegevus,» märkis TTJA tehnikaosakonna juhataja Ingrid Teinemaa.

Amet kutsub üles teadlikumalt käituma ning mitte ostma pürotehnikat eraisikutelt sotsiaalmeediast, turult või tänavalt, sest tundmatu taustaga pürotehnilised tooted võivad olla vigased. Nende kasutamine võib põhjustada tõsiste tagajärgedega õnnetusi. «Lisaks sellele, et selline müük on seadusega keelatud, ei ole sellisel moel ostetud defektset toodet võimalik ka kuhugi tagastada ning sellisele ostule ei laiene tarbijaõigused,» ütles Teinemaa.

Ohutu ja nõuetele vastava pürotehnilise toote pakendil on alati vastavusmärgis ehk CE-märgis ning eestikeelne kasutusjuhend. Praegu on Eestis kokku 99 pürotehnilise toote käitleja tegevusluba omavat ettevõtet ning vastava loa olemasolu saab kontrollida majandustegevuse registrist.

Igal aastal saab pürotehnilise toote kasutamise tagajärjel viga mitu inimest ning enamasti juhtuvad õnnetused aastavahetusel. Viimaste aastate statistika näitab, et paljud pürotehnilise tootega seotud õnnetused juhtuvad täiskasvanud meestega, kuid viimastel aastatel on kannatada saanud ka lapsed. Seepärast on oluline selgitada lastele pürotehniliste toodetega seotud ohtusid ning ka ise käituda vastutustundlikult.

Eesti turul on müügil ligi 30 erinevat tüüpi pürotehnilist toodet (sh ilutulestiku patarei, pulga otsast lastav rakett, säraküünal, paukherned). «Kõiki neid tooteid kasutatakse erinevalt ning ka toestamise vajadus ja viis sõltub tootest. Seepärast on väga oluline lugeda enne toote kasutamist pakendil olevat kasutusjuhendit,» lisas Ingrid Teinemaa.

Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet paneb kõigile südamele, et kui paugutad, siis pea meeles:

alkohol ja ilutulestik ei sobi kokku;

loe toote kasutusjuhendit ja käitu vastavalt sellele;

vali ilutulestikuks õige aeg ja koht;

arvesta teiste inimeste ja loomadega;

toesta toode korralikult;

ära kummardu toote kohale;

hoia ohutusse kaugusesse;

kui toode ei sütti, oota 10-15 minutit, enne kui sellele lähened;

kui väljas on tugev tuul, jäta ilutulestik ära;

ära jäta tekkinud prügi vedelema.