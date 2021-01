Eelmine nädalavahetus tõi enneolematu külastajate tulva nii Kuutsemäele kui Väikese Munamäe suusakeskusesse. Seetõttu otsustasid spordikeskused turvalisuse ja normaalse teenuse tagamiseks pileti hinda tõsta ja kohati piletimüügi suisa lõpetada. «Ei ole Väikese Munamäe ja Kuutsemäe ajaloos olnud sellist asja, et oleksime pidanud ütlema, et piletimüük on peatatud ja me ei lase kliente rohkem mäele,» tõdes mõlema keskuse juht Erlend Aav.