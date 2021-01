Et pikk nädalavahetus on veel ees, püsib politsei töökoormus tõenäoliselt eesolevatel päevadel ka tavapärasest suurem. «Seega oleme endiselt suuremate jõududega tööl, et aidata kõigil uuele aastale tervelt ja turvaliselt vastu minna,» ütles Lõuna prefektuuri operatiivjuht Ottomar Virk.