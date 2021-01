Valgamaa mees kutsub maletama ja mängu jäädvustama

Idee taga on maleentusiast, Valgamaal elav Heino Laiapea. «Käikude selgeks saamiseks ja esimeste partiide tegemiseks ei ole vaja palju aega. Kogu informatsioon on internetis kättesaadav, nii et on vaja ainult malelauda ja kaaslast, kellega harjutada,» ütles ta.