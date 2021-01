Vähekindlustatutele mõeldud maskid on omavalitsustele laiali jagatud

„Korduvkasutatavad maskid tagavad, et inimesed saavad uuele aastale vastu minna täiendava kindlusega. Riigil ja omavalitsustel on olnud hea koostöö, et isikukaitsevahendid jõuaksid keerulisel ajal kõigi abivajajateni,“ ütles riigihalduse minister Anneli Ott.