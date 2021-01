Potentsiaalsed kõrvalnähud panid Lepasalu siiski veidi muret tundma. «Eks kõik kardame kõrvalnähte, aga praegu on juba nii palju inimesi vaktsineeritud üle maailma ja seni on õnneks kõrvalnähte väga vähe ning need on kerged. See annab julgust praegu. Pikemaid tulemusi me muidugi ei tea, sest uuringud on nii lühiajalised olnud.»