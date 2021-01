Mati Määrits: Mida oodata alanud poliitika-aastalt

Presidendivalimised on seni kuidagi teenimatult avalikkuse tähelepanust kõrvale jäänud. Tuntumatest võimalikest kandidaatidest on läbi käinud vaid Teaduste Akadeemia presidendi Tarmo Soomere ja EELK peapiiskopi Urmas Viilma nimi, keda on suhteliselt keerukas varakult «auklikuks» lasta.