Vastseliina hokiklubi juht Taavi Tuvike tunnistas, et tunnustus oli väga meeldiv üllatus. «See teadmine, et siin midagi on, jõudis ka kuhugi kaugemale,» rõõmustas tulihingeline spordientusiast. Ta toonitas, et selliseid uhkeid spordiobjekte tehakse tavaliselt suurtesse linnadesse, sestap on Vastseliina rajatis meeldiv erand.