«Mul on suur au olla valitud aasta meessportlaseks ja koos Reginaga aasta võistkonnaks. Selline see sport juba on, et teed aastaid millegi suure nimel tööd ja kui see üllatuslik hetk tuleb, siis tundub see nii imeline, et ei oskagi midagi öelda,» teatas laskesuusataja möödunud aasta jaanuaris Sloveenias peetud edukale võistlusele tagasi mõeldes. Laskesuusatamise MK-etapil Pokljukas tegid Rene Zahkna ja Regina Oja paarissegateates toona suurepärase sõidu, lõpetades ajaloolise teise kohaga.