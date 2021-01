Mari Kalkun pälvis aasta muusiku tiitli

«Tunnustus tekitab võib-olla just praegusel raskel ajal häid emotsioone, sest möödunud aasta oli kõigile väljakutsete aasta,» lausus Kalkun. «Muusikud pandi proovile, kas nad suudavad hakkama saada ka oludes, kus kontsertide andmine on väga keeruline.»

Mari Kalkuni laulud räägivad loodusest, kodust ja inimese eluteest. Tema muusika juured on eesti pärimuses, eriti on seal tunda Lõuna-Eesti olustik, kust on pärit tema esivanemad ja kus ta ka ise elab.