Põlvamaa kool kogub raha katlaostuks

Väikese erakooli eelarve on pingeline ja raskel ajal on keeruline sinna suuri investeeringuid saada. Paraku on kooli soojaks kütmiseks vaja lisaküttesüsteeme. Et lapsed enam käpikute ja mütsidega koolis ringi ei lippaks ning klassiruumides mantlite ja suurte soojade kampsunitega teadmisi õppima ei peaks, tehtigi gaasikatla ostmiseks Hooandjasse projekt. Rahakogumine läks käima esmaspäeval ja kestab veebruari lõpuni. Kool pakub annetajatele tänuks abi eest mitmesuguseid kingitusi.