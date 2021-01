Tsirgumäel süüdati koroona põlema

«Enne põlemist nägi kuusk välja sama räsitud kui mööda läinud aasta,» tõdes idee algataja ja valmimisprotsessi koordinaator, kohalik puukujur Andres Rattasepp.

Koroonakuusk Tsirgumäel FOTO: Eliise Tuuling Eliise Tuuling

Tuleskulptuur valmis kolme päeva jooksul ligi kahekümne peamiselt Sooblase, Tsirgumäe ja Hargla küla elaniku ühise pingutuse tulemusena.

«Algne plaan oli mööduva rotiaasta puhul teha rotti kujutav skulptuur, kuid mõttevahetuste käigus pakkus keegi välja, et võiksime teha hoopis koroonaviiruse ja selle põlema panna. Meil oli mitu varianti, kuidas seda ideed realiseerida. Kuuseidee aga tundus tehniliselt kõige lihtsam ja selle teostamisel sai kaasa lüüa rohkem kogukonnaliikmeid,» rääkis Rattasepp. «Loodame, et koroonakuuse võimas põlemine on uue ja helgema aasta tuleku tähis.»