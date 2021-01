Rõuge kooli hakkab juhtima Annika Kuus

Värske direktriss on kindel, et alus- ja põhihariduse omandamise aeg, keskkond, milles õpitakse ja kasvatakse ning inimesed, kes sellel eluperioodil lapsi ümbritsevad, on tuleviku mõistes määrava tähtsusega.

«Minu suur soov on, et Rõuge Põhikool on jätkuvalt kool, kus õpivad julged, hoitud ja armastatud lapsed, kes oskavad väärtustada oma kogukonda ja kooli ning suhtuvad õppimisse huvi ja teadlikkusega,» lausus Kuus. «Soovin, et iga laps saaks meie koolist kaasa hea hariduse, teistega arvestamise oskuse, huvi maailma vastu ja vabaduse ning julguse tulevikus parimaid valikuid teha. Minu jaoks on oluline, et kooli keskkond on toetav, meeskond tegevustes ühtne ja usaldusväärne ning et kooli tuleb hea meelega nii õpilane kui õpetaja, nii lapsevanem kui koostööpartner.»