Inga Lunge läks tööle raadiosse

«On suur rõõm aidata kuulajatel päeva positiivselt alustada. Iga hea uudis, teema ja mõte on praegusel ajal olulise kaaluga, et meie kõigi immuunsüsteemi tugevana hoida,» ütles Inga Lunge. «Mul tuleb lihtsalt hüpata hästi töötava veduri peale ning nautida sõitu.»

Lunge tüdes, et raadiotöö on talle midagi täiesti uut. «Olen taas õpilase rollis: püüan kindlasti Kristjanit palju jälgida, et töö tehnilise poolega hästi hakkama saada. Olen põnevil ja tänulik, et elu uusi ja huvitavaid väljakutseid pakub.»