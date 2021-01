Otepää avatud noortekeskuse juhataja Kätlin Nukka tõdeb, et olukord on praegu ebastabiilne ning tuleviku suhtes valitseb teadmatus. «Seega ei ole julgenud väga suuri plaane ja eesmärke veel luua,» lisab ta. FOTO: Arvo Meeks

Otepää avatud noortekeskuse juhataja Kätlin Nukka tõdeb, et noored soovivad praegu kõige enam normaalse elurütmi taastumist. «Noored on oma loomult sotsiaalsed ning arvan, et nad tunnevad puudust suhtlusest,» ütleb ta.