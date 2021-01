Tiia-Kokmann Konsap, taluperenaine

«Üritame koroonast võimalikult kaugel olla. Et kõik ikka terved oleksid ja talunikel hästi läheks. Loodan, et sel aastal toimuvad kõik laadad ja messid – muidu läheb väga nutuseks. Detsembrikuu laadad jäid põhimõtteliselt kõik ära. Ma mõtlesin, et mida teevad need inimesed, kes teevad hoidiseid ja selliseid asju, mis ainult kuu aega säilivad. Nendest on kahju. Meil teravili säilib õnneks kauem.»