Lõuna-Eesti Postimehe aasta töötaja on Maarius Suviste

Koroonaajastule kohaselt kuulutasime parima välja toimetuse aasta lõpu veebikoosolekul. Tiitliga kaasneva keraamik Ene Tapferi kuju «Muusa» sai Maarius Suviste kätte kolmapäeval.

Suviste on Lõuna-Eesti Postimehes töötanud selle algusaastatest peale ning kindlasti on ka lugejad märganud tema suurepäraseid lugusid. Maariuse puhul annavad tunda tema elukogemus ja lai allikate võrk. Tema teemadevaldkond on avar ja nende kaudu avab ta elu selle mitmekesisuses.

Kolleegid leiavad, et Maariusega võib alati luurele minna, hinnatud on tema persoonilood, inimlik lähenemisnurk ning ladus sõnakasutus.

Nii jõuavad meie piirkonna inimeste murede-rõõmude kaudu lugejateni elu mitmesugused küljed. Näiteks avas lugu, mille kangelane oli missioonil kurja bakteri ohvriks langenud kaitseväelane Margus Hoop, taoliste veteranide elu laiemalt. Lisaks kirjutab Maarius Suviste väga häid arvamusi.

Kolleegid leiavad, et Maariusega võib alati luurele minna, hinnatud on tema persoonilood, inimlik lähenemisnurk ning ladus sõnakasutus. «Isikupärase keelekasutusega, väga head ja põhjalikult viimistletud lood. Tema professionaalsuse pinna all on peidus ka paras ports huumorit, mis tööpinget leevendades kolleegide suunurki kergitab,» ütlevad kolleegid.

«Vahel paneb imestama, kust ta oma allikaid leiab – persoone tuleb kui Vändrast saelaudu ning sõnavara on nii värvikas. Just tema persoonilood jäävad lõppevast aastat kõige erilisematena meelde. Suudab leida ühise keele eri elualade inimestega ja kirjutada ühtviisi hästi nii Lõuna-Eestisse kodu soetanud staarist kui samas külas elavast memmest-taadist, kes igapäevase toimetuleku pärast pidevalt muretsema peavad. Lisaks kirjutas aasta parima kommentaari meie arvamusküljele: see oli nii julgelt isiklik, et ei saanud lihtsalt puudutamata jätta,» iseloomustas teda üks kolleeg.