Neljapäeval värskendatud reoveeseireuuringu tulemuste kaardilt paistab, et kogu Eesti on ühtlaselt kollane ja punane, mis tähendab, et viirusosakeste hulk reovees on suur ja nakatunuid on kogu riigis. «Sellist kollase ja punase jaotust ei ole me veel seni näinud. See hakkas tekkima detsembris ja nüüd on jõudnud igale poole,» ütles reovee seireuuringu juht, Tartu ülikooli antimikroobsete ainete tehnoloogia professor Tanel Tenson.