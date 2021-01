Väikesed poisid vajavad annetusi Saksamaale ravile pääsemiseks

Mõlemad vaprad poisid on sündides saanud spastilise tserebraalparalüüsi ehk kahe jäseme halvatuse diagnoosi ning nende liikumine on seetõttu väga piiratud. Rasmus saab liikuda vaid ratastooliga, Karl on jalgade spastilisusest tingitud tasakaalukaotuste tõttu sattunud korduvalt peapõrutustega haiglasse. Mõlemad poisid unistavad jooksmisest või vähemalt koos teiste lastega liikumisest ning on operatsiooni oodanud mitu aastat.