Selle eest, et mälestus Gailitist Valgamaal ikka haljas püsiks, hoolitseb sealsamas Kuiksillal elav õpetaja Svetlana Oper. Enda sõnul ta on erakordselt õnnelik inimene: elada oma lemmikkirjaniku sünnikodus on ju pea ennekuulmatu privileeg.