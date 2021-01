Põlva maakonnas on tervist edendavate tegevuste eest jagatud tunnustusi juba aastaid. Maavalitsuste ajal algust saanud traditsioon on jätkunud ja Põlvamaa Omavalitsuste Liidu tervisekomisjon jagas tunnustusi ka tänavu.

Põlvamaa tervisetegu 2020 on Põlva Spordikeskuse ujula renoveerimine

Põlva Spordikeskus sai sel aastal uue näo ja toimetamise. Seni ujula ja tavasaunadega külastajaid rõõmustanud keskus sai sel aastal väikese linna jaoks spa-mõõtmed. Ujula täienes 2020. aastal ühiskasutatava saunakompleksiga, kuhu kuulub aurusaun, aroomisaun ja 90ºC saun. Lisaks on ehitatud juurde tulikuum Jaapani vann, mis on parim viis põhjamaise külma vastu ning mullivann.

Pärast renoveerimist märgati külastatavuse tõusu. Külastajad käivad koos peredega ning eakate seas on saanud ujula väga populaarseks. Spordikeskuse ujula on muutunud populaarseks kogu maakonnas ning samuti naabermaakondade seas.

Põlvamaa tervisesõbralik organisatsioon on Põlva Vallavalitsus

Juba neljandat korda alustas vallas 2.-8.-aastaste laste vanemate programm „Imelised aastad". Koolitus toimub koostöös Tervise Arengu Instituudiga. Vanemlusprogrammi eesmärk on aidata lapsevanemal ennetada ja toime tulla lapse käitumisprobleemide ning arenguküsimustega. Programmis omandatud praktilised oskused ja saadav tugi võimaldavad lapsevanematel tulla paremini toime lapse kasvatamisega kaasnevate väljakutsete ja stressi tekitavate olukordadega.

Samuti alustas 2020. aasta sügisel üle Eesti edu saavutanud spordil põhinev noorte programm SPIN. Kolmel korral nädalas pakutakse 10.-13.-aastastele poistele ja tüdrukutele jalgpallitrenne ning erinevaid sotsiaalseid ja enesejuhtimise oskusi arendavaid töötubasid. Programmis osalevad Ahja, Vastse-Kuuste ja Mooste noored.

Põlvamaa tervisedendaja 2020 on MTÜ Meie Stuudio

MTÜ Meie Stuudio tantsukool on tegutsenud 2005. aastast. 15. tegutsemisaasta jooksul on võidetud võistlusi nii kodu- kui ka välismaal. Tantsukooli treenerid on käesoleval hetkel Andre Laine, Merit Täht, Eva Luts, Tarvo Jõgeva ja Tiina Ilves.