Ametniku ähvardaja peab riigile maksma 400 eurot

Ähvardaja on eelnevalt väärteo- ja kriminaalkorras karistamata ning tema varasemas käitumises puudusid igasugused vägivaldsuse ilmingud. Sestap leidis Lõuna ringkonnaprokuratuur, et teda on võimalik mõjutada edaspidi jätkuvalt seadusekuulekalt käituma ka ilma vastavat kriminaalkaristust kohaldamata.