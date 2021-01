Näib, et jätsime selja taha Suure Ootamise Aasta. Oodati pööret paremusele, vabaduste ja võimaluste taastumist, mingit kergendust. Seda sügavat hingetõmmet, et phuhh, nüüd on lõpuks möödas! Parema homse ootus hoiab inimest käimas ka siis, kui muidu suurt põhjust pole.

Teisest küljest on oht, et ootama võib jäädagi. Mingit väljastpoolt tulevat lahendust. Et keegi kuskil kaugel ja kõrgel otsustab midagi või et midagi juhtub ning küll siis läheb paremaks. Me isegi enam ei märka, kuidas tasapisi hangub nii iseeneses kui ühiskonnas hoiak, et elu on kellegi teise teha ja inimene ise enam ei vastutagi.