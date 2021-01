Nüüd, aastaid hiljem, osutus see hoone Priimetsa koolile liiga avaraks, samuti amortiseerunuks. Valitsus eraldas kooli renoveerimiseks raha ning see remont oleks ka teoks saanud, kuid toonane linnavõim leidis, et Priimetsa kooliga seonduvat on võimalik kasutada kesklinna korrastamiseks.

Valga vallavalitsus on rõhutanud linna koondamise vajadust ja siin on kokkusurumine tõesti õnnestunud. Uus hoone on surutud tänava serva, vastupidiselt tänapäevasele suunale, mis soovitab linnaruumi tuua pigem rohkem rohelust ja avarust. Peale selle on arusaamatu, et haridusministeerium on lubanud uue koolimaja projekteerida võimlata ning lapsed peavad käima sportimas mujal linnas asuvates spordirajatistes. Kahju lastest, kahju treeneritest.