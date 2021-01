Maanteemuuseum jätkab tööd uue ameti juures

Muuseumijuhataja Kadri Valner kinnitas, et vähemalt esialgu ei muutu sellega uuritavate teemade ring.

Loodud Transpordiametist saab transpordiliikide ülene kompetentsikeskus ning ohutu, mugava ja kiire liiklemiskeskkonna arendaja. Siiski pole see päris esmakordne, kui eri transpordiliikide töökorraldus toimub ühes organisatsioonis.

Viimase saja aasta jooksul on Eestis maanteede ehitust ja nende hooldust administreerivaid asutusi reformitud üsna sageli. Need on tulenenud ametit haldava ministeeriumi vahetusest, riigikorra muutusest, sisulistest ümberkorraldustest või poliitilisest otsusest.