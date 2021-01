Pattina järve jääkate on veel ohtlikult nõrk, mistõttu sellele minek on jätkuvalt keelatud.

Piirivalvurite jääluure andmed näitavad, et loetletud veekogude jääkate on viimaste pakaseliste ilmadega saavutanud paksuse, mis lubab kalurid jalgsi ohutult järvejääle. Küll aga tuleb jääkattel liikujatel olla tähelepanelik, sest jääolud järvistul on paiguti üsna ebaühtlased ning võivad ilmastiku mõjul väga kiirelt muutuda.