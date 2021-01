Tõrva lumekahurid alustavad tööd kelgumäel

Uue aastaga tulid Tõrvasse ilusad talveilmad ja kohalikud lapsed leidsid leidnud tee Tõrva staadioni mäele. Paraku pole looduslikku lund nii palju, et seal korralikult liugu lasta. Tõrva vallavanem Maido Ruusmann ütles, et tema poole pöördusid lapsevanemad, kes kurtsid, et Tõrva staadioni mäele võiks kunstlund teha, sest mõned lapsed on puuduliku lume tõttu oma kelgud juba puruks sõitnud.