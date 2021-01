Nädala lõpus tuleb käre pakane

Kolmapäeva öösel on pilves ilm. Mitmel pool sajab lund, saartel tuleb sekka lörtsi ja tuiskab. Puhub kagu- ja lõunatuul 5-11, puhanguti 14, saartel ja rannikul 8-13, puhanguti 18 m/s. Õhutemperatuur on vahemikus -1 kuni -4 kraadi, saarte rannikul tuleb kuni +1 kraadi. Hommikupoolikul on pilves ilm. Mitmel pool sajab lund, kohati tuiskab. Pärastlõunal on pilvkattes selgimisi ning sadu harveneb. Puhub kagutuul 5-12, rannikul puhanguti kuni 17 m/s, pärastlõunal jääb kagu- ja idatuul lõuna pool nõrgemaks. Õhutemperatuur on vahemikus -1 kuni -4 kraadi, saarte rannikul tulen kuni +1 kraadi, õhtupoolikul aga temperatuur langeb kiiresti.

Neljapäeva öösel on pilves selgimistega ilm ja kohati sajab nõrka lund. Puhub ida- ja kirdetuul 4-10, rannikul puhanguti kuni 14, põhjarannikul kuni 17 m/s. Õhutemperatuur on saartel ja läänerannikul vahemikus -3 kuni -6, mandril -7 kuni -13 kraadi, Ida-Eestis tuleb kuni -15 kraadi. Päeval on vahelduva pilvisusega ilm ja kohati sajab nõrka lund. Puhub ida- ja kirdetuul 4-10, rannikul puhanguti kuni 14, põhjarannikul kuni 17 m/s, õhtul tuul nõrgeneb. Õhutemperatuur on saartel ja läänerannikul vahemikus -3 kuni -6, mandril -7 kuni -13 kraad, Ida-Eestis tuleb kuni -15 kraadi. Õhtupoolikul langeb temperatuur veelgi.