Margus Lepik: Valga valla võidud ja kaotused

Kõikidesse endistesse vallakeskustesse pidid elanike kohapealseks teenindamiseks jääma teenusekeskused. Liituvad vallad valisid nende asukohad ja ühinemisrahast toetati mitme kordategemist. Tagasi vaadates näib, et üks parimaid toonaseid otsuseid oli endise Karula vallamaja remontimine. Kolm aastat hiljem majas elu keeb, tegutsevad raamatukogu, noortekeskus ja muinsuskaitseselts, keldrikorrusel on harrastajatele avatud lasketiir ja kaljuronimissein. Selle eduloo taga on ennekõike aktiivsed kohalikud, kes maja sisustamisel initsiatiivi haarasid, ja samuti kõik need, kes uued ruumid omaks võtsid ja seal aega veetma hakkasid.