Kuidas vabalt leviva sõnaga toime tulla, on Lutheri aegadega võrreldes sama oluline või isegi põletavam teema. Kas sõna peaks olema täiesti vaba ja kui peab, kas keegi peaks kirjapandu eest vastutama ja millises ulatuses?

Kontrollimatult vaba sõna pärast läks eelmisel nädalal USA pealinnas mäsuks, sest inimesed uskusid kõike, mida nende liider arvas heaks avaldada. Inimesed hukkusid. Suuremad sotsiaalmeediakanalid on Donald Trumpi küll oma võrgust välja lülitanud, kuid see võib olla kõigest ämbritäis vett põleva maja katusele.

Eestiski levitatakse vaba sõna all igasugu hullusi. Et kloorivee joomine parandab tervist ja vaktsineerimine muudab meid soroslaste lambakarjaks. Inimesed teatavad, et maski kandmine võtab neilt personaalsuse ja sellepärast nad parem levitavad viirust, kui seavad viirusepüünise hingamiselundite ette.

Sotsiaalministeerium teeb küll kampaaniaid, et vähendada alkoholi tarbimist, kuid et kultuuriministeerium kutsuks üles sõnaga piiri pidama, pole veel nähtud.

On tabavalt öeldud, et pärast seda, kui inimesed lõpetasid jumalasse uskumise, usuvad nad ükskõik mida. Kui orientiir kaob silme eest, sõidab laev karile. Küsimus pole jumalas, kes juutidele ilmus sõna kujul, vaid selles, et sõnast arusaamine on hakanud üle jõu käima ja põhjustab inimohvreid.

Veini ülemäärane maitsmine muudab joodikuks, ohjeldamatu söömine põhjustab rasvumist. Sõnaga ümberkäimine nõuab samuti oskust nagu veini joomine, et mitte end ega teisi kahjustada. Sotsiaalministeerium teeb küll kampaaniaid, et vähendada alkoholi tarbimist, kuid et kultuuriministeerium kutsuks üles sõnaga piiri pidama, pole veel nähtud.

Vabadus tähendab vastutust. Sõnavabadus samuti. Joodik ei tee heal ja halval veinil vahet, sest talle pole see enam oluline. Sotsiaalmeediast sõltuja käitub üsna sarnaselt, sest sõnade üle juurdlemise asemel ahmib ta neid lihtsalt sisse. Vastutus kaob, jääb vaid iha.